De uitvoer van schuimwijnen vanuit de EU heeft in 2020 voor het eerst in tien jaar een knauw gekregen, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat vrijdag. De export is vorig jaar met 6 procent afgenomen. Dat had alles te maken met de champagneverkoop die met 20 procent daalde buiten de EU. Cava en prosecco bleven wel goed verkopen.

De dip in de cijfers is voornamelijk het gevolg van de lockdowns waardoor horecazaken wereldwijd de deuren moesten sluiten. De verkoop van champagne buiten de EU kende daardoor een terugval van 20 procent. In 2019 werd nog 84 miljoen liter van de Franse drank uitgevoerd, in 2020 was dat nog maar 66 miljoen liter.

Het Spaanse broertje cava deed het vorig jaar veel beter. De verkoop daarvan steeg met 10 procent naar 58 miljoen liter. Cava legt daarmee champagne het vuur aan de schenen als tweede meest uitgevoerde schuimwijn in de EU. De meest uitgevoerde schuimwijn, de Italiaanse prosecco, bleef ongeveer gelijk op 205 miljoen liter.

De totale uitvoer van Europese schuimwijnen daalde vorig jaar met 6 procent naar 494 miljoen liter. Sinds 2010 gingen de cijfers jaarlijks zeker met 8 procent omhoog, met een recordstijging van 11 procent in 2014.