Autoreclames in Frankrijk moeten vanaf komend jaar ook verwijzen naar minder vervuilende reisalternatieven. Daarbij hebben ze drie mogelijkheden: 'overweeg te carpoolen', 'neem voor dagelijks gebruik het openbaar vervoer' of 'kies bij korte ritten voor lopen of de fiets'.

De nieuwe regels worden in maart van kracht. Milieugroeperingen hebben jarenlang gelobbyd voor maatregelen of een algeheel verbod op autoreclames. De maatregel die gaat gelden is onderdeel van het Franse streven om de CO2-uitstoot te beperken.

De advertenties worden verplicht in alle uitingen - van drukwerk tot tv en van radio tot internet. Ook wordt de hashtag #SeDeplacerMoinsPolluer (vrij vertaald: 'vervuil minder terwijl je je verplaatst') verplicht.

Autoreclames zullen ook duidelijkheid moeten geven over de specifieke CO2-uitstoot van een voertuig. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van een nieuw classificatiesysteem dat consumenten informeert over de milieu-impact. Voor voertuigen die meer dan 123 gram kooldioxide per kilometer uitstoten, waaronder veel populaire SUV's, mag vanaf 2028 helemaal geen reclame meer worden gemaakt.