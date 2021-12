De Turkse President Recep Tayyip Erdogan heeft zijn landgenoten tijdens een toespraak in Istanboel opgeroepen hun spaargeld in Turkse lira's aan te houden. Volgens hem is de koers van de munt weer stabiel, nadat de lira in de afgelopen maanden flink in waarde was gedaald.

"Ik wil dat alle burgers hun spaargeld in ons eigen geld aanhouden, al hun zaken met ons eigen geld doen en ik beveel dit aan", zei Erdogan. "Laten we dit niet vergeten: zolang we ons eigen geld niet als maatstaf nemen, zijn we gedoemd te mislukken." Ook riep hij Turken op hun goudtegoeden in het banksysteem te brengen.

Verder herhaalde de president zijn onorthodoxe standpunt dat hoge rentes de oorzaak van inflatie zijn. De inflatie in Turkije is zeer hoog, maar onder druk van de president heeft de centrale bank sinds september herhaaldelijk de rente verlaagd. Dit druist tegen het gebruikelijke beleid van economen in. Normaal gesproken wordt de rente juist verhoogd om inflatie tegen te gaan.

"Al enige tijd voeren we een strijd om de Turkse economie te redden uit de cyclus van hoge rente en hoge inflatie", aldus Erdogan. Hij benadrukte de Turkse economie te willen laten groeien met investeringen, het verbeteren van de werkgelegenheid, het opvoeren van de productie en een hogere export.

De inkomens in Turkije zijn in de afgelopen maanden fors gedaald als gevolg van de crash van de lira. De munt verloor dit kwartaal bijna een derde van zijn waarde, doordat Turken massaal op dollars overstapten om hun spaargeld te beschermen. In het afgelopen jaar werd de munt 40 procent minder waard, wat ervoor zorgde dat veel Turken direct minder konden kopen met hun geld.

Eerder deze maand kondigde Erdogan al maatregelen aan om een koersdaling van de lira tegen te gaan. Een programma moest ervoor zorgen dat het spaargeld niet minder waard zou worden. Zijn aankondiging had effect: op 21 december steeg de koers van de lira met bijna een kwart. Volgens financieel persbureau Bloomberg was dit de hoogste koersstijging van de munt sinds 1983.