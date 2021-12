De productie van het Pfizer-vaccin in de Belgische vestiging in Puurs bij Antwerpen draagt dit jaar 1 miljard euro bij aan de Belgische economie, berekende de Vlaamse zakenkrant De Tijd. Er kwamen sinds eind 2020 honderden nieuwe banen bij en de export was goed voor zo'n 12 miljard euro.

Volgens cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel, dat De Tijd citeert, groeide de productie van de farmaceutische industrie bij onze zuiderburen tussen oktober 2020 en oktober van dit jaar met 108 procent. Dat is vooral te danken aan Pfizer, dat zijn coronavaccins produceert in België.

De Amerikaanse farmareus koos zijn Belgische vestiging voor de vaccinproductie omdat die gespecialiseerd is in het afvullen van inspuitbare geneesmiddelen in kleine flesjes. Zo worden onder meer vaccins bewaard. De fabriek in Puurs is nu de grootste vaccinfabriek ter wereld.

Elke maand gaan er 100 miljoen coronavaccins de deur uit in Puurs. Het grootste deel van die vaccins wordt uitgevoerd naar andere landen, wat volgens de krant goed is voor 12 miljard euro. In totaal wordt er voor 16,6 miljard euro aan coronavaccins uitgevoerd vanuit België, dat ook een doorvoerland is voor de vaccins van Moderna, AstraZeneca en Johnson & Johnson.

Daarnaast zijn er in het afgelopen jaar honderden nieuwe banen bij gekomen in de Belgische Pfizer-fabriek. Op dit moment werken er 3.800 mensen bij het bedrijf, terwijl dat er eind 2020 nog maar 3.000 waren.