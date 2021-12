Sinds de Europese gasprijs tien dagen geleden piekte op 180 euro is hij al met meer dan 50 procent gedaald. Dat is vooral een gevolg van milde temperaturen en het feit dat er boten met vloeibaar gas (lng) onderweg zijn naar Europa. Ondertussen kost een megawattuur gas zo'n 87 euro.

Dat er schepen met gas naar Europa onderweg zijn was al een tijd bekend en duwde de gasprijs de afgelopen dagen al omlaag. De schepen hebben lng aan boord dat eigenlijk voor Azië bestemd was. Maar omdat Europese landen bereid zijn meer te betalen, maakten de schepen de afgelopen week rechtsomkeert en zijn ze onderweg naar onder meer Nederland.

Daarnaast speelt het weer een belangrijke rol. De temperaturen liggen al een aantal dagen erg hoog voor een winterweek en vrijdag is het de warmste Oudejaarsdag ooit in ons land. Door die zachte temperaturen hoeven we minder vaak de verwarming aan te zetten en daalt de vraag naar gas dus.

Dat de gasprijzen zo fors gedaald zijn betekent echter niet dat de energiecrisis nu helemaal opgelost is. Vergeleken met begin dit jaar kost een megawattuur gas op dit moment nog altijd 375 procent meer op de toonaangevende Nederlandse markt. Experts zien de prijzen pas weer normaliseren in de tweede helft van 2022.