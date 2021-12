Vrijdag gaan drie van de laatste zes kerncentrales van Duitsland dicht. Daarmee wordt de op een na laatste stap gezet in het compleet uitfaseren van kernenergie, een beweging die tien jaar geleden op gang kwam na de ontploffing van een kerncentrale in het Japanse Fukushima. De drie overgebleven Duitse centrales zullen aan het einde van 2022 dichtgaan.

De drie kerncentrales waar vrijdag het licht uitgaat, zijn die in Brokdorf, Grohnde en Gundremmingen. De centrales zijn ongeveer 35 jaar in gebruik geweest. Eind volgend jaar gaan ook de kerncentrales Isar 2, Emsland en Neckarwestheim II dicht. Samen waren de zes locaties het afgelopen jaar goed voor 12 procent van de elektriciteitsproductie in Duitsland.

De sluiting van de kerncentrales gaat naar verwachting 1,1 miljard euro kosten, zegt energiebedrijf E.ON. Met het volledig ontmantelen van de centrales en het opruimen en verwerken van het nucleaire restmateriaal is naar schatting een bedrag van 9,4 miljard euro gemoeid. De ontmantelingswerkzaamheden zullen nog tot 2040 duren.

Milieubewegingen zijn blij met het einde van kernenergie in Duitsland, maar willen dat de fabrieken waar uranium wordt verrijkt ook sluiten.

Waar in Duitsland de kerncentrales gesloten worden, laat het nieuwe kabinet in Nederland juist ruimte voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Daarnaast staat in het eerder deze maand gepresenteerde regeerakkoord dat de kerncentrale in Borssele langer openblijft.