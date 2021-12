IKEA gaat zoals verwacht de prijzen van een deel van het assortiment verhogen. Ook in Nederland gaan ze omhoog. Het gaat wereldwijd om een gemiddelde prijsstijging van 9 procent, bevestigt een woordvoerder donderdag na berichtgeving van The Guardian.

Een woordvoerder van IKEA Nederland laat weten dat de verkoper van onder meer Billy-boekenkasten de prijsverhogingen als gevolg van hoge grondstofprijzen en coronagerelateerde problemen in de toeleveringsketen lang heeft kunnen uitstellen.

"We zijn echter niet immuun voor de macro-economische ontwikkelingen waarmee bedrijven, winkeliers en consumenten te maken krijgen. Voor het eerst sinds de stijgende kosten de wereldeconomie beïnvloeden, gaan we de prijzen van een deel van ons assortiment verhogen", aldus de woordvoerder, die toevoegt dat de prijsverhogingen van land tot land zullen verschillen.

IKEA doet geen uitspraken over wanneer de nieuwe prijskaartjes op de producten komen en benadrukt dat een deel van het assortiment in prijs gelijk blijft. Wel zegt de meubelzaak dat de prijsverhogingen gefaseerd ingevoerd zullen worden.

"Per product en productfamilie hebben we gekeken naar de mogelijkheden om een prijsstijging door te voeren. We nemen mee wat de competitie doet en welke prijs IKEA's in andere landen voeren, en we beschermen de prijs van onze populaire iconische producten ten opzichte van de concurrentie", besluit de woordvoerder.