AB InBev, de grootste brouwer ter wereld en producent van het bekende Leffe-bier, heeft een brouwer uit het Franse Bretagne gevraagd de naam van zijn brouwerij te veranderen. De naam Brasserie Artisanal du Leff doet volgens AB InBev namelijk te veel aan het biermerk denken.

De brouwerij werd twee maanden geleden opgericht door de hobbybrouwer Philippe Le Saux in het Bretoense dorp Lanleff. Hij noemde zijn bedrijf naar de rivier die door het dorp stroomt.

Voorlopig brouwt hij van twee biertjes zo'n vijftienhonderd flessen op jaarbasis, maar zijn droom is om er meer dan duizend per maand te maken. Hij verkoopt zijn bier in de brouwerij en op lokale markten.

Eerder deze week heeft hij echter een brief van de advocaten van AB InBev in de bus gekregen met de vraag om de naam van de brouwerij te veranderen. Leff zou te veel doen denken aan het bekende biermerk Leffe, vooral omdat de uitspraak in het Frans soortgelijk is. Le Saux weigert voorlopig een naamsverandering.

In een persbericht laat AB InBev weten dat het bedrijf liever geen juridische procedure wil opstarten en hoopt op een oplossing tussen beide partijen. Daarvoor kijkt de Belgische brouwerij op dit moment naar een evaluatie door het Franse instituut voor intellectueel eigendom INPI.