Autoconcern Mercedes-Benz heeft zich de woede van veel Chinezen op de hals gehaald met een reclamespotje waarin een model opvallende make-up droeg die vooral haar ogen benadrukte. Volgens de Chinezen heeft de automaker zich daarmee schuldig gemaakt aan westerse stereotypering van Aziatische mensen. De clip werd al vrij snel na plaatsing op Chinese sociale media verwijderd, aldus Chinese staatsmedia.

Het is zeker niet de eerste keer dat Chinezen vallen over het gebruik van afbeeldingen van Aziatische gelaatstrekken door buitenlandse bedrijven. Het voorval maakt de Duitse automaker het nieuwste doelwit van Chinees consumentennationalisme. Eerder kregen ook Dolce & Gabbana en H&M al een storm van kritiek te verduren.

Ook Walmart, dat stopte met de verkoop van bepaalde producten in de regio Xinjiang waar Oeigoeren worden onderdrukt, kreeg de nodige beschuldigingen over zich heen. Christian Dior kwam onder vuur te liggen doordat het een foto plaatste van een model dat volgens staatsmedia "Aziatische vrouwen besmeurde".

In China wordt door internetgebruikers een levendige discussie gevoerd over de manier waarop de ogen van modellen in reclames worden getoond. Het Chinese bedrijf Three Squirrels verontschuldigde zich onlangs voor advertenties waarin model Cai Niang Niang make-up droeg die de schuinte van haar ogen accentueerde, meldde de South China Morning Post.

Het model sloeg op haar Weibo-account, een Chinese variant van Twitter, direct terug. Ze zei het eens te zijn met patriottisme. "Maar van normale zaken grote problemen maken is een morbide obsessie geworden", schreef ze.

In 2018 verontschuldigde Mercedes-Benz zich al eens voor het citeren van de dalai lama op Instagram. De automaker had een citaat van de Tibetaanse spirituele leider toegevoegd aan een post waarin een gestroomlijnd luxemodel werd getoond. "Bekijk situaties vanuit alle invalshoeken, en je zult opener worden." Chinese troepen liepen Tibet in 1951 onder de voet. De geestelijk leider van Tibet, de dalai lama, leeft al jaren in ballingschap in India.