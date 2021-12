De belangrijkste oorzaak van de woningcrisis in Nederland is de slechte doorstroming van ouderen op de woningmarkt, zegt 55 procent van de gemeenten tegen de NOS en regionale omroepen. Als meer ouderen kleiner zouden gaan wonen zodra hun kinderen uit huis zijn, dan zou de woningmarkt er volgens de gemeenten veel beter voor staan.

De ondervraagde gemeenten wijzen erop dat grotere huizen beschikbaar kunnen komen voor een nieuw gezin als een ouder koppel of alleenstaande kleiner gaat wonen. Helaas zijn er weinig geschikte of betaalbare appartementen te vinden, waardoor dat te weinig gebeurt. Vooral in Zuid-Holland, Gelderland, Overijssel en Limburg is dat het geval.

Dat woningcorporaties te weinig geld hebben om huizen bij te bouwen, is de tweede oorzaak die wordt genoemd. Daarom pleit 69 procent ervoor om de zogenoemde verhuurderheffing af te schaffen. Dat is een percentage over de huurprijs dat een verhuurder moet betalen aan de overheid. De redenering is dat corporaties meer geld overhouden als ze die heffing niet hoeven te betalen. Het nieuwe kabinet is van plan om de belasting af te schaffen.

Tot slot is er volgens veel gemeenten te weinig bouwgrond (24 procent) of te weinig regie vanuit het Rijk (20 procent). Het is opvallend dat de ondervraagde gemeenten de rol van vluchtelingen die recht hebben op een woning, de stikstofregels, makelaars en huisjesmelkers nauwelijks noemen, terwijl die in debatten in de Tweede Kamer een belangrijke rol spelen.

De NOS en regionale omroepen vroegen alle 352 gemeenten wat ze als de belangrijkste oorzaak van de woningcrisis zien. 191 gemeenten hebben gereageerd, dus net iets meer dan de helft.