Supermarkten in Nederland hebben in de week van Kerst de hoogste weekomzet ooit gedraaid, blijkt uit onderzoek van databureau NielsenIQ. In totaal gaven consumenten 1,06 miljard euro uit in de supermarkten.

Het is de derde keer dat alle supermarkten bij elkaar in een week meer dan 1 miljard euro hebben omgezet. De omzet van deze kerstweek ligt 3,7 procent hoger dan van de kerstweek in 2020. Dit jaar draaiden de supermarkten in de week voor Pasen ook al een recordomzet.

Volgens NielsenIQ zijn de hoge cijfers het gevolg van de acute lockdown en gesloten horeca met Kerst. Consumenten zochten hierdoor hun toevlucht tot de supermarkt.

Volgens Jasper Bins, onderzoeker bij NielsenIQ, geeft de consument steeds meer uit aan luxeproducten. Ook is het thuiswerken van veel mensen terug te zien in het kooppatroon van consumenten. Er wordt bijvoorbeeld meer koffie gekocht, en minder pakjes drinken en granenrepen voor onderweg.

Dit jaar waren er iets meer supermarkten open op Eerste Kerstdag dan in 2020. In totaal openden 44 procent van de winkels de deuren, waar dit vorig jaar nog op 40 procent van de supermarkten uitkwam.

Volgens het databureau stevenen de supermarkten af op een jaaromzet van rond de 44,6 miljard euro. Dit bedrag ligt naar verwachting iets hoger dan in 2020. In dat jaar steeg de supermarktomzet ook al fors, de totale omzet was toen 9,1 procent hoger dan in 2019.