Bijna de helft van de supermarkten (47 procent) is zaterdag 1 januari open, blijkt uit cijfers van Openingstijden.nl die dataverzamelingsbureau LocalFocus bij elkaar zocht. Vorig jaar was dat aandeel nog 40 procent en in het jaar ervoor was maar een vijfde van de supermarkten open op Nieuwjaarsdag.

De winkels die dan open zullen zijn, zijn goed verspreid over het land. In drie kwart van de gemeenten is minstens één supermarkt te vinden die de deuren opent op 1 januari. Alleen Lidl ontbreekt in de analyse, omdat het bedrijf zijn openingstijdens niet online heeft staan.

In Amsterdam is 93 procent van de supermarkten open, gevolgd door Almere (91 procent), Zaanstad (86 procent) en Breda (84 procent). In Apeldoorn (9 procent) en Nijmegen (7 procent) hebben de inwoners de meeste kans om voor gesloten deuren te staan.

Als we naar provincies kijken, zien we dat in Noord-Holland relatief de meeste winkels op 1 januari open zijn. Daar kunnen mensen in acht van de tien supermarkten boodschappen gaan doen. In Limburg, Gelderland, Overijssel en Drenthe geldt dat voor een kwart van de winkels. In Friesland zijn op Nieuwjaarsdag met een op zes relatief de minste supermarkten open.