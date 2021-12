De productie van hernieuwbare energie in Nederland is dit jaar met 13 procent gegroeid. Vooral de opwek van groene stroom met windparken op zee zat in de lift.

Ook wordt er steeds meer groene stroom opgewekt met zonnepanelen. Toch zal de productie van hernieuwbare energie nog verder omhoog moeten om aan de doelstellingen uit het Energieakkoord te voldoen.

Dat komt naar voren uit cijfers van Energieopwek.nl, de site van het Energieakkoord die realtime de productie van duurzame energie toont. Van alle energie komt nu ruim 12,5 procent uit hernieuwbare bronnen.

Daarmee presteert Nederland beter dan eerder. De toename werd wel afgeremd omdat de economie weer aantrok en er over de hele linie weer meer energie werd verbruikt, met name in het verkeer.

In het Energieakkoord is afgesproken om in 2023 16 procent van de energie hernieuwbaar op te wekken. Volgens het Planbureau voor Leefmilieu (PBL) zit Nederland zoals het er nu naar uitziet op koers om dat doel te halen.

De woordvoerder van het Klimaatakkoord wijst erop dat de productie door zonnepanelen op bedrijven en huizen veel sneller gaat dan verwacht. "We doen over het algemeen geen voorspellingen, maar uit de feiten kunnen we opmaken dat we op de goede weg zijn", zegt hij tegen NU.nl. Eerder bleek al dat er in de eerste elf maanden van dit jaar evenveel hernieuwbare energie is opgewekt als in heel 2020.