Wie voor Oudjaar zelf oliebollen wil bakken en een bakmix van Koopmans heeft gekocht, moet dit jaar even opletten. De bakmixproducent maakte woensdag via een landelijke advertentie bekend dat in een aantal bakmixen geen gist is toegevoegd. Wie er toch nog oliebollen mee maakt, krijgt bakstenen.

"Let op, Koopmans heeft bij een klein aantal bakmixen geen gist toegevoegd. Dit is niet schadelijk, maar u kunt er geen echte oliebollen mee bakken. Het beslag zal niet rijzen en wij adviseren u om dit product niet te gebruiken", staat woensdag in een aantal kranten en op de website van Koopmans.

Hoe dit heeft kunnen gebeuren, zegt Koopmans niet en voorlopig is het bedrijf ook niet bereikbaar voor commentaar. Volgens experts is het inderdaad af te raden om oliebollen zonder gist te maken, omdat je dan bakstenen krijgt die niet eetbaar zijn. Het is ook riskant om zelf gist toe te voegen als je niet weet waar je mee bezig bent, want dan kan je al snel te veel toevoegen. Dat maakt de oliebollen te sponzig en zorgt voor meer spetters.

Volgens Koopmans gaat het wel om maar een bepaald aantal mixen. De pakken zonder gist hebben de productiecode L212447 en een tijdsaanduiding tussen 2.30 en 5.00 uur. De houdbaarheidsdatum is 3 februari 2022. Met alle andere pakken kan een perfecte oliebol gemaakt worden, aldus het bedrijf.

Wie een fout pak in zijn bezit heeft, kan de bovenkant van de verpakking samen met zijn gegevens opsturen naar de klantendienst van Koopmans en krijgt zijn geld terug.