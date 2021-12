Bij het Zweedse Northvolt is in de nacht van dinsdag op woensdag de eerste geheel in Europa ontworpen, ontwikkelde en geassembleerde batterijcel van de band gekomen. Met de start van het productieproces bij Northvolt is de eerste Europese stap gezet om de afhankelijkheid van Aziatische toeleveranciers terug te dringen.

Batterijcellen worden verwerkt in de accupakketten van elektrische auto's. Europese autofabrikanten leunen voor de batterijcellen nu nog sterk op Zuid-Koreaanse en Chinese bedrijven, zoals Samsung SDI, LG Energy Solutions en CATL. In Europa wordt daarom door tal van fabrikanten, al dan niet in samenwerking met andere bedrijven, gewerkt aan nieuwe fabrieken voor batterijcellen.

De Northvolt Ett-fabriek, waar de eerste Europese batterijcellen gemaakt worden, is zo'n productiecentrum. Een van de grootste investeerders in Northvolt en zijn fabrieken is de Volkswagen Group. Die autofabrikant wordt dan ook een van de afnemers van batterijcellen. Ook BMW, Volvo Cars en Polestar behoren tot de klanten.

De eerste batterijcellen worden begin 2022 uitgeleverd.