Vanaf 1 januari moeten nieuwe regels ervoor zorgen dat er meer vrouwen in de top van grote bedrijven komen. Deze regels staan in een nieuwe wet die dan ingaat. Waarom komt deze wet er? Hoe gaat die precies werken? En welke bedrijven moeten zich aan de nieuwe regels houden?

Twee maatregelen moeten voor meer gelijkheid in de (sub)top van bedrijven zorgen: een zogenoemd streefcijfer en een ingroeiquotum. Grote bedrijven moeten streefcijfers gaan opstellen. Die moeten uitdrukken hoe het bedrijf ervoor wil zorgen dat de verhouding tussen mannen en vrouwen in de leiding evenwichtiger wordt.

Daarnaast moeten beursgenoteerde bedrijven gaan werken met een ingroeiquotum. Ze moeten ervoor zorgen dat hun raad van commissarissen (rvc) - het toezichthoudend orgaan binnen een bedrijf - in de toekomst voor minimaal een derde uit vrouwen bestaat.

Iedere man die vertrekt uit de rvc moet vervangen worden door een vrouw, totdat het zogenoemde ingroeiquotum is bereikt. Overigens schrijft de wet ook voor dat minimaal een derde van de commissarissen man moet zijn.

Het demissionaire kabinet vindt dat er al jaren niet genoeg diversiteit in de top van het bedrijfsleven is. Vooral mannen maken er de dienst uit. De wet is daarom "noodzakelijk als duw in de rug van het bedrijfsleven om echt werk te maken van diversiteit" en nodig om "af te rekenen met de oude benoemingscultuur van ons kent ons".

Het is goed dat vrouwen gelijke kansen krijgen en bovendien zorgt een diverse top voor een betere bedrijfsvoering, betoogt het kabinet. Een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER), een economisch adviesorgaan van het kabinet, lag ten grondslag aan het wetsvoorstel.

Daar werkte werkgeversorganisatie VNO-NCW aan mee. "We hopen dat de nieuwe regels zorgen voor een diverse bestuurskamer. Want uit onderzoeken blijkt dat een divers bestuur goed is voor bedrijven", licht een woordvoerder van de organisatie toe.

De wet geldt voor ruim vijfduizend bedrijven. Het overgrote deel hiervan krijgt te maken met de verplichting om met streefcijfers te werken. Het gaat om bedrijven die een zogenoemde 'grote' rechtspersoon zijn. Daaraan voldoet een bedrijf als het in twee opeenvolgende jaren bijvoorbeeld een omzet van minimaal 40 miljoen euro of minimaal 250 medewerkers heeft.

Ongeveer honderd bedrijven moeten zich gaan houden aan het ingroeiquotum voor de rvc. Het gaat om bedrijven die zijn genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs.

Een aantal van de bedrijven moet zich aan beide regels houden, omdat ze zowel beursgenoteerd als 'grote' rechtspersoon zijn.

De SER ziet toe op de naleving van de wet. Bedrijven die zich aan het ingroeiquotum en/of het streefcijfer moeten houden, moeten hierover één keer per jaar verslag uitbrengen aan de SER.

Na vijf jaar wordt de wet geëvalueerd. Er wordt dan gekeken hoe het ervoor staat met diversiteit in het bedrijfsleven. Na acht jaar vervallen beide bepalingen. Gehoopt wordt dat de doelen tegen die tijd behaald zijn.