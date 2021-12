De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Flexport zal drie vliegtuigen gevuld met aardappelen overvliegen naar Japan om een tekort aan friet in het land weg te werken, meldt Flexport-CEO Ryan Petersen woensdag op Twitter.

Een week geleden bleek dat Japanse filialen van fastfoodketen McDonald's met een friettekort kampen. De belangrijkste oorzaak was een overstroming in de haven van het Canadese Vancouver, waar doorgaans veel friet richting Japan vertrekt.

McDonald's liet al weten met importeurs te onderhandelen om de friet via de lucht in het land te krijgen. Nu schiet de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Flexport het bedrijf te hulp. De komende dagen vertrekken er drie Boeing 747-vliegtuigen volledig gevuld met aardappelen naar het land om de crisis in de kiem te smoren.

Vanaf vrijdag weer grotere porties friet

Eén Boeing 747 zou zo'n 112.760 kilo friet kunnen vervoeren, wat neerkomt op 2,2 miljoen porties patat bij McDonald's. Het Amerikaanse fastfoodbedrijf wil het nieuws niet bevestigen, maar laat wel aan persbureau Bloomberg weten vanaf vrijdag opnieuw middelgrote en grote porties te zullen serveren in Japan.

Tot dan moet het bedrijf zich behelpen met kleine porties. De afgelopen dagen vormden zich al lange rijen voor de deuren van de Japanse McDonald's-restaurants. De tekorten beperken zich echter niet tot Japan. Ook het New Yorkse burgerrestaurant J.G. Melon serveert sinds vorige week vanwege leveringsproblemen geen patat meer.