NS verwacht dit jaar een fractie meer reizigers te vervoeren dan in 2020, toen het bedrijf slechts 45 procent van het aantal reizigers uit 2019 vervoerde. Dit jaar is dat gestegen naar 48 procent, blijkt uit de dinsdag gepubliceerde eindejaarsprognose.

Het bedrijf vervoerde in 2021 tot op heden gemiddeld 611.000 reizigers per dag. Gemeten over 2019 namen gemiddeld zo'n 1,3 miljoen mensen dagelijks de trein.

De vervoerder had gedurende de eerste vijf maanden van dit jaar te maken met het dringende advies van de regering om alleen noodzakelijke reizen te maken. Hierdoor vervoerde NS in februari bijvoorbeeld maar een kwart van het aantal reizigers in dezelfde maand in 2019.

De versoepelingen kwamen vooral tot uitdrukking in de reizigersaantallen in september en oktober, toen de aantallen op respectievelijk 72 en 68 procent van die in 2019 uitkwamen.

"Het was opnieuw een lastig jaar waarin we wederom met de effecten van corona te maken hebben gekregen. Dit zagen we terug in het aantal reizigers", aldus president-directeur Marjan Rintel van NS.