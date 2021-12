Met het nieuwe jaar komt meer subsidie beschikbaar en kunnen huren sneller omhoog voor bewoners met een beter inkomen. Wat verandert er voor huiseigenaren en huurders? De belangrijkste onderwerpen op een rij.

Energiebelasting gaat fors omlaag

Het onderwerp dat het afgelopen jaar de meeste aandacht kreeg is natuurlijk energie. Bij bijna de helft van de huishoudens gaat vanaf 1 januari het energietarief fors omhoog. Om de schade te beperken geeft het kabinet via de bijzondere bijstand 3,4 miljard euro korting op de energiebelasting: gemiddeld 400 euro per huishouden en nog eens 200 euro voor zo'n 800.000 huishoudens met een laag inkomen. Je krijgt de korting automatisch.

Nationaal isolatieprogramma met meer subsidie

Het kabinet heeft een half miljard euro vrijgemaakt voor een 'nationaal isolatieprogramma'. Je kunt subsidie ontvangen als je twee isolerende maatregelen hebt genomen, óf een (hybride) warmtepomp hebt aangeschaft (als één van de twee maatregelen). De ISDE-subsidie gaat van 20 naar 30 procent van de gemaakte kosten. De SEEH-subsidie voor verenigingen van eigenaren (vve's) gaat ook naar 30 procent.

Verhuurders kunnen ook rekenen op steun bij isoleren. Daarvoor is er de regeling vermindering verhuurderheffing verduurzaming.

Van zonnepanelen kun je btw nog altijd terugvragen

De btw (21 procent van de prijs) kun je nog altijd terugvragen binnen zes maanden na aanschaf. Je kunt sowieso ook nog 100 procent salderen, wat betekent dat de opbrengst van je panelen één op één wordt weggestreept op het verbruik op je energierekening. De salderingsregeling wordt waarschijnlijk vanaf 2023 in stapjes afgebouwd tot 2031, maar daar gaat het nieuwe kabinet nog over beslissen.

Opkoopbescherming of 'zelfbewoningsplicht' in aantal gemeenten

Onder meer Rotterdam, Den Haag en Amsterdam hebben al aangekondigd snel te komen met een opkoopbescherming voor bestaande koopwoningen. Deze zelfbewoningsplicht betekent dat koopwoningen niet meer voor de verhuur mogen worden aangekocht, een maatregel die is bedoeld om beleggers de pas af te snijden.

Huren kunnen omhooggaan

De huren in de vrije sector kunnen met 3,3 procent omhoog. Dat is 1 procent boven inflatie, die dit jaar hoger is dan andere jaren (in 2021 was de maximale verhoging 2,4 procent). Verhuurders mogen zelf bepalen of ze de huur ook zoveel verhogen, tenzij anders vastgesteld in het huurcontract. Meestal vindt de verhoging plaats op 1 juli.

Voor bewoners van een sociale huurwoning, één op de drie huizen in Nederland, is de maximale huurverhoging nog niet bepaald. Wel is al bekend dat huurders die te maken hebben met een lage huur (onder de 250 euro) of een relatief hoog inkomen, een forse huurverhoging voor de deur staat, tot wel 100 euro per maand. De Woonbond heeft het op een rij gezet.

Mocht je problemen hebben met de huurprijs, dan is er één geluk: de Huurcommissie heeft een enorme achterstand van zaken opgelost en als het goed is wordt je klacht nu sneller behandeld.

Financiering voor aankoop eigen huis wordt (nog) nauwelijks aangepast

De grootste verandering is de grens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Die gaat van 325.000 euro naar 355.000 euro. Dat is wel van grote invloed op de hypotheek, want door NHG is het rentepercentage voor de hypotheek een stuk lager.

Verder blijven de leennormen ongewijzigd. Het tweede inkomen telt ook in 2022 voor 90 procent mee met de berekening voor de maximale hypotheek. Inkomens tot 50.000 euro hebben wat meer voordeel dan inkomens daarboven. Huishoudens met een private leaseauto moeten wel rekening houden met een lager hypotheekbedrag. Die gaat namelijk zwaarder drukken op de leenmogelijkheden.

WOZ-waarde wordt op andere manier berekend en weegt minder zwaar voor huurders

De gemeentelijke belastingen stijgen waarschijnlijk minder hard dan de voorgaande jaren, blijkt uit een steekproef van Vereniging Eigen Huis. Hoe dat precies uitpakt, verschilt per gemeente en per woning. De WOZ-waarde wordt in veel plaatsen vanaf 1 januari ook anders berekend, namelijk op basis van vierkante meters in plaats van kubieke meters.

Bij het bepalen van de maximale huurprijs telt de WOZ-waarde vanaf het voorjaar (geen datum bekend) nog maar voor 33 procent mee. Huizenzoekers kunnen alvast checken of de huurprijs van een nieuw te bewonen huurwoning wel klopt. Waarschijnlijk gaat die voor veel huizen in dure woongebieden omlaag. De Woonbond hekelt de uitzonderingen die het kabinet heeft bedacht.

Rookmelders worden verplicht

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om op iedere verdieping een rookmelder op te hangen. Deze verplichting gold al voor nieuwbouw, maar gaat vanaf dit jaar ook voor eigenaren van bestaande woningen gelden.

Maatregelen uit regeerakkoord ontbreken nog

Mogelijk staat ons dit jaar nog meer te wachten. De coalitiepartijen hebben onlangs in hun regeerakkoord afgesproken dat de jubelton (belastingvrije schenking tot 100.000 euro voor huizenkopers) wordt afgeschaft. Wanneer dat gebeurt, moet de komende tijd duidelijk worden als het nieuwe kabinet aan de klus begint.