In China is eerder op dinsdag het eerste deel van de Shanghaimiao-kolencentrale in gebruik genomen. De elektriciteitscentrale is met een gepland vermogen van 4 GW de grootste in aanbouw zijnde kolencentrale van het land.

Shanghaimiao-kolencentrale is een van de vele die op dit moment in China gebouwd worden. De komende vier jaar komt er volgens Chinese onderzoekers naar verwachting nog 150 GW aan elektriciteitsproductie uit steenkool bij. Dat staat gelijk aan bijna honderd Eemshavencentrales. Die kolencentrale is de grootste van Nederland.

Volgens het Internationale Energieagentschap (IEA) valt de Chinese elektriciteitsproductie uit steenkool dit jaar 9 procent hoger uit dan in 2020. De Chinese autoriteiten hebben weliswaar toegezegd het gebruik van steenkool te zullen afbouwen, maar de afbouw zal pas na 2025 op gang komen.

De eigenaar van Shanghaimiao, Guodian Power Shanghaimiao Corporation, zegt dat de centrale een van de efficiëntste ter wereld is.