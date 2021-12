Shell moet zijn zoektocht naar olie voor de kust van Zuid-Afrika toch afbreken. Eerder bepaalde een Zuid-Afrikaanse rechter dat het olie- en gasbedrijf met behulp van geluidsgolven naar olie in de zeebodem mocht zoeken, maar dinsdag floot het hooggerechtshof het concern terug.

Het olieonderzoek bij de Wild Coast, een kuststreek aan de oostkant van Zuid-Afrika, zou vijf maanden duren. Milieuorganisaties als Greenpeace en vissers verzetten zich al langer tegen de plannen van Shell.

Eerder won het oliebedrijf nog een rechtszaak over de kwestie. De milieuorganisaties en vissers, die deze zaak hadden aangespannen, waarschuwden voor onherstelbare schade aan de natuur en de dieren die daar zwemmen als gevolg van het zogenoemde seismische onderzoek.

Zo zorgen de geluidsgolven in het water voor veel lawaai op een plek waar walvissen bijeenkomen om te paren. Een rechter noemde de bewering dat er onherstelbare schade aan de natuur zou ontstaan "op zijn best speculatief". Maar het hooggerechtshof in Zuid-Afrika was het daar niet mee eens.

Shell zegt in een reactie de beslissing van het hof te respecteren. De onderneming gaat de uitspraak bestuderen en heeft het onderzoek voor de Zuid-Afrikaanse kust gepauzeerd.

De Zuid-Afrikaanse minister van Energie is niet blij met uitspraak. Volgens hem willen "critici Afrika van energiebronnen beroven". Zuid-Afrika wil in zijn energiebehoefte minder afhankelijk zijn van andere landen. In de afgelopen jaren werden daarom voor de kust van het Afrikaanse land meerdere exploratieonderzoeken uitgevoerd.