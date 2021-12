Tanken is net als in de voorgaande jaren het goedkoopst in de noordelijke provincies van het land. Automobilisten zijn het duurst uit in de provincie Utrecht, bij Schiphol en op de Waddeneilanden. Dat meldt MultiTankcard dinsdag op basis van onderzoek onder zo'n vierduizend tankstations door het hele land.

De lagere bevolkingsdichtheid zorgt er volgens de aanbieder van tankpassen mogelijk voor dat de prijzen in de noordelijke provincies lager zijn. Doordat er per vierkante kilometer minder mensen wonen, zijn de vastgoedprijzen voor tankstations daar lager dan elders. Deze kosten worden doorberekend in de brandstofprijzen.

"Dat maakt ook meteen duidelijk waarom de provincie Utrecht het duurst is qua tanken", zegt Patrick Roozeman, directeur van MultiTankcard. Hij wijst verder op het relatief grote aantal snelwegpompen in deze provincie. Daar zijn de brandstofprijzen in de regel hoger.

In de provincie Utrecht vinden bovendien relatief veel tanktransacties langs de snelweg plaats. Een vijfde van alle betalingen bij een pompstation wordt daar langs de snelweg gedaan. In Groningen vindt slechts 8 procent van alle transacties bij een snelwegpomp plaats. In Limburg - na Utrecht de duurste provincie - ligt het percentage op 14 procent, waarschijnlijk mede veroorzaakt door vakantiegangers die op doortocht zijn.

Verschillen worden groter

Volgens MultiTankcard groeien de prijsverschillen tussen snelwegpompen en pompen langs provinciale wegen alsmaar. In 2019 bedroeg het verschil nog gemiddeld 11 cent per liter Euro95/E10-benzine. Dit jaar is dat verschil opgelopen tot 15 cent per liter van deze meestgebruikte brandstofsoort.

Naast Utrecht zijn automobilisten op de Waddeneilanden en bij luchthavens relatief veel geld kwijt aan brandstof. Op de eilanden zijn de prijzen hoger vanwege de hoge distributiekosten en de beperkte concurrentie. Dat tanken bij vliegvelden als Schiphol duurder is, wijt Roozeman aan de huurautomarkt. "Huurauto's moeten worden volgetankt bij een tankstation in de buurt en dan is men niet kritisch op de literprijs."

Ongebruikelijk jaar vanwege stijging van olieprijzen en thuiswerkadvies

In het afgelopen jaar kregen automobilisten vanwege de gestegen olieprijzen met fors hogere brandstofprijzen te maken. Lag de adviesprijs voor benzine begin dit jaar nog op zo'n 1,68 euro per liter, maandag bedroeg die ruim 2,08 euro per liter. Vooral na 20.00 uur moesten automobilisten dieper in de buidel tasten voor benzine.

Het was afgezien van deze forse stijging van de olieprijzen ook om een andere reden een ongebruikelijk jaar voor tankstations: het aantal tanktransacties lag dit jaar gemiddeld op 80 procent van het normale aantal transacties. MultiTankcard zegt dat automobilisten minder op de weg te vinden waren, omdat het demissionaire kabinet adviseert om zoveel mogelijk thuis te werken.