Het demissionaire kabinet heeft afgelopen zomer overwogen om bedrijven te vragen geheel of gedeeltelijk te sluiten om tegemoet te komen aan de eisen van de rechtbank in de Urgenda-zaak, schrijft de NOS op basis van documenten die ze kon inzien.

De Urgenda-zaak loopt al sinds 2015. Toen stapte de klimaatorganisatie Urgenda naar de rechter om de Nederlandse Staat te verplichten de CO2-uitstoot tegen het einde van 2020 met 25 procent te verminderen in vergelijking met 1990. De rechter ging daarin mee en in 2019 werd de uitspraak bevestigd door de Hoge Raad. Het kabinet heeft zichzelf dan weer als doel gesteld om de uitstoot te halveren tegen 2030.

Om dat doel te halen, overwoog het kabinet drastische maatregelen, blijkt uit documenten die het NOS-programma Nieuwsuur in handen kreeg via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Afgelopen zomer lag er een plan op tafel om bedrijven met industriële installaties en afvalinstallaties te vragen om vrijwillig de deuren te sluiten - volledig of gedeeltelijk.

Volgens de ambtenaren die het rapport opstelden, kon de onzekerheid over het halen van de doelen pas worden weggenomen als er op korte tijd 10 tot 15 megaton CO2 gereduceerd zou worden. En dat zou technisch alleen mogelijk zijn door fossiele installaties meteen stil te leggen.

Om bedrijven zover te krijgen, wilde de overheid werken met vergoedingen voor bedrijven die hun productie tijdelijk of permanent wilden stilleggen.

Sluiting heeft ook nadelen

Het kabinet besloot uiteindelijk om de maatregel niet uit te voeren, omdat er onduidelijkheid was over de duur van het traject en de kosten. Zo'n sluiting brengt immers ook een aantal nadelen met zich mee, waaronder verlies van werkgelegenheid. "Of een volgend kabinet deze maatregel wel zal nemen is nu niet te voorspellen", zegt het kabinet tegen de NOS. Eigenlijk moesten de plannen tijdens de formatie besproken worden, maar dat zou niet gebeurd zijn.

In 2020 werd het Urgenda-doel onder invloed van de coronacrisis gehaald, maar ondertussen loopt de uitstoot weer op. Of de halvering tegen 2030 gehaald zal worden, blijft twijfelachtig volgens onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).