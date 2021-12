PostNL bezorgde brievenbuspost vorig jaar niet altijd binnen de wettelijke termijn. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die erop toeziet dat de post- en pakketbezorger zich aan de regels houdt, kwam 94,3 procent van de post op tijd aan. Dat percentage is lager dan de wettelijke norm voor tijdige postbezorging.

Minimaal 95 procent van de brievenbuspost van dinsdag tot en met zaterdag moet de eerstvolgende bezorgdag aankomen. Bij post die ook op maandagen wordt bezorgd, zoals medische brieven en rouwkaarten, voldeed PostNL wel aan de wettelijke eis.

Alhoewel PostNL niet aan de zogenoemde vijfdaagse bezorgplicht heeft voldaan, ziet de ACM af van maatregelen. De toezichthouder vindt dat er vanwege de coronapandemie sprake is van overmacht. “De coronapandemie confronteerde PostNL met uitzonderlijke omstandigheden”, zegt Manon Leijten, bestuurslid van de ACM.

Ze wijst op hoger ziekteverzuim onder personeel en op coronamaatregelen als de verplichte anderhalve meter afstand. Die laatste maatregel zorgde voor problemen in de sorteercentra. Doordat sorteerders verder van elkaar af moesten staan, kon er in dezelfde tijd minder post worden verwerkt, aldus een ACM-woordvoerder. Hij kan nog niet vertellen of PostNL zich dit jaar wel aan de vijfdaagse bezorgplicht heeft kunnen houden.