De Nederlandse adviesprijs voor benzine lijkt het jaar ruim boven de 2 euro per liter te eindigen, ook al dalen de wereldwijde olieprijzen de laatste tijd iets door zorgen over de omikronvariant van het coronavirus. Dat meldt consumentencollectief UnitedConsumers maandag.

Volgens UnitedConsumers, dat dagelijks adviesprijzen van vijf grote oliemaatschappijen bijhoudt, bedraagt de gemiddelde adviesprijs maandag ruim 2,08 euro per liter. Begin dit jaar was dit nog zo'n 1,68 euro.

Het hoogste niveau werd op 18 november bereikt, toen de literprijs piekte op een record van 2,145 euro. Ook de prijzen van lpg en diesel gingen dit jaar naar niet eerder geziene niveaus. Wie nu een liter E10 (Euro95) tankt, is circa 40 eurocent meer kwijt dan begin 2021.

Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen. Automobilisten zijn doorgaans het duurst uit bij tankstations langs de snelweg. Volgens prijsvergelijker brandstof-zoeker.nl is het bij diverse goedkope pompen in het noorden van het land nog steeds mogelijk om E10 rond de 1,80 euro per liter te tanken.

Prijs waarschijnlijk nog lange tijd rond de 2 euro per liter

Marktdeskundige Paul van Selms van UnitedConsumers liet eind vorige maand al weten dat Nederland waarschijnlijk nog langere tijd met benzineprijzen rond de 2 euro per liter opgescheept zit. Hij wees erop dat de situatie op de oliemarkten na de eerste schrik door de ontdekking van de omikronvariant structureel niet echt is veranderd.

Terwijl de wereldeconomie herstelt van de coronacrisis, neemt de vraag naar olie in rap tempo toe. Maar de capaciteit van olieproducenten is achtergebleven. Daarbij speelt mee dat de grote olieproducerende landen van oliekartel OPEC en bondgenoot Rusland ervoor passen om de oliekraan extra open te zetten. Het opvoeren van de productie gebeurt heel voorzichtig en over elke beperkte productieverhoging wordt uitgebreid vergaderd.

Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, wordt momenteel per vat verhandeld voor bijna 79 dollar (69,7 euro). De hoogste prijs dit jaar was een kleine 87 dollar per vat en werd op 25 oktober geregistreerd. Begin 2021 lag de prijs van Brentolie nog rond de 51 dollar per vat.