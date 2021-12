Demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) pleiten ondanks politieke oproepen niet voor een algemeen verbod op contracts for difference (cfd's). Dat zijn risicovolle beleggingsproducten waarmee gespeculeerd kan worden op stijgingen of dalingen van aandelen. De AFM ziet meer heil in het verbieden van malafide aanbieders.

Er kwamen de afgelopen maanden regelmatig verhalen naar buiten van particuliere beleggers die veel geld verloren hebben aan cfd's omdat ze de risico's ervan niet goed genoeg konden inschatten. Meestal kwamen zij ermee in aanraking door misleidende reclames of door influencers op sociale media die afspraken hadden met de bedrijven om bepaalde producten aan te prijzen.

Onder meer PvdA pleit daarom voor een verbod op de producten. Maar uit antwoorden op Kamervragen van twee weken geleden, waar Het Financieele Dagblad maandag over schrijft, blijkt dat minister Hoekstra geen voorstander is van zo'n verbod. Een verregaande samenwerking tussen Europese toezichthouders om aanbieders te verbieden lijkt hem nuttiger.

De AFM sluit zich daarbij aan. "In 2018 is al een aantal beschermende maatregelen ingesteld om het gebruik van cfd's door particulieren zoveel mogelijk aan banden te leggen", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. "Maar een algemeen verbod is niet nuttig, omdat de misleidende praktijken zich dan verplaatsen naar andere producten."

Bovendien is een verbod op alle gevaarlijke beleggingsproducten volgens de woordvoerder te moeilijk omdat dat op Europees niveau geregeld moet worden. In plaats daarvan wil de toezichthouder meer macht om bepaalde, vooral Cypriotische, bedrijven van de markt te kunnen weren. "Nu moeten we daarvoor eerst contact opnemen met de Cypriotische toezichthouder, wat het proces complexer maakt."

De AFM diende daarvoor samen met de Franse financiële waakhond een voorstel in bij de Europese Commissie. Wanneer daar meer duidelijkheid over is, is nog niet bekend. Wel verbood de AFM ondertussen al acht malafide bedrijven die de producten op een misleidende manier aanboden in Nederland.