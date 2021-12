De rechtbank in Zwolle heeft maandag de 41-jarige Ferdy R., de oprichter van Loterijverlies, twee jaar cel opgelegd. Volgens de rechtbank is bewezen dat R. ruim 2,8 miljoen euro heeft verduisterd. Het ging om geld van mensen die wilden procederen tegen de Nederlandse Staatsloterij.

Loterijverlies voerde actie tegen de Staatsloterij namens tienduizenden deelnemers die zich misleid voelden, omdat hun winstkansen kleiner waren dan voorgespiegeld. Van een deel van het geld dat R. binnenhaalde, kocht hij onder meer een dure villa. De rechtbank acht het tevens bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen, valsheid in geschrifte en belastingfraude.

De rechter bestempelde het handelen van R. als "gewiekst en berekend". "Hij ging allerlei overeenkomsten aan, richtte meerdere vennootschappen op en maakte valse facturen op, zodat hij zelf beschikking kreeg over het geldbedrag dat afkomstig was van gedupeerden van de loterij." Over het bedrag dat R. op die manier op zijn rekening kreeg, betaalde hij geen inkomstenbelasting.

Het Openbaar Ministerie (OM) had vier jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De rechtbank kwam op lagere straf uit, omdat R. geen strafblad heeft en in het verleden in civiele procedures succes heeft geboekt met zijn inspanningen voor gedupeerden van de loterij. Daarbij werd vastgesteld dat de Staatsloterij deelnemers heeft misleid.