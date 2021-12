Nederlanders hebben nog altijd voor honderden miljoenen euro's aan guldens in bezit, zo werd maandag bekend. Die oude munten en biljetten kunnen worden ingeruild tegen euro's, maar in sommige gevallen kun je ze beter bewaren. Dat zeggen verschillende experts desgevraagd tegen NU.nl.

Uit onderzoek van financieel persbureau Bloomberg blijkt dat Europeanen voor ruim 8 miljard euro aan verschillende oude valuta's hebben opgepot. Het gaat om geld dat voor de invoering van de euro werd gebruikt. In Nederland gaat het om 440 miljoen euro aan guldens, bevestigde De Nederlandsche Bank (DNB).

"Ik werd wel een beetje van mijn stoel geblazen toen ik dat hoorde", vertelt Jaco Groeneveld, papiergeldhandelaar en -taxateur bij Verzamelaarsmarkt.nl. "Ruim 400 miljoen euro aan guldens is heel veel geld. Ik had niet verwacht dat er nog zoveel zou zijn."

Jacco Scheper, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Munthandelaren (NVMH), is ook verbaasd door het nieuws. "Dat totaalbedrag moeten we met een korrel zout nemen, omdat lang niet al het geld er daadwerkelijk nog is. Bepaald geld is bijvoorbeeld kwijtgeraakt of per ongeluk weggegooid. Het neemt niet weg dat het om bijna 1 miljard gulden gaat. Dat is een enorm bedrag"

1 gulden is ongeveer 0,45 euro waard en kan nog tot 2032 worden ingeleverd bij De Nederlandsche Bank. Of je de guldens die je nog in een oude sok of een kluis hebt moet inruilen, hangt af van het soort geld.

Het kan lonen om guldens te bewaren

"Met oud geld maakt de leeftijd niet direct het meest uit", vertelt Scheper. "Het gaat vooral om de staat van het geld. Als biljetten echt nog als nieuw zijn en bijvoorbeeld geen vouwlijnen hebben, dan kunnen zelfs biljetten van net voor de eurowisseling nog veel geld opleveren."

Dat ziet Groeneveld ook: "Een mooi voorbeeld is het zogenoemde zonnebloembiljet van 50 gulden. Die kan soms wel 250 euro opleveren. Daarvoor moet hij wel in topstaat zijn, maar dat is ruim tien keer meer dan wanneer je hem zou inruilen tegen euro's bij de bank."

Scheper is het daarmee eens. Oude guldens in heel goede staat kun je beter bewaren. Is het geld duidelijk gebruikt, dan is het anders. "Vind je een verkreukeld briefje van 1.000 gulden in de oude jas van opa, dan kun je hem het best inruilen tegen geld. Daarvoor zal je op de markt niet veel meer krijgen dan de nominale waarde die je ook krijgt als je hem inlevert."

Oud geld wordt steeds geliefder

Naar oud geld - en dus ook guldens - is steeds meer vraag, zien beide handelaren. "Die vraag komt vanuit de hele wereld", vertelt Groenveld. "Wij verkopen ook heel veel guldens aan mensen uit China die briefgeld van over de hele wereld verzamelen. Het is geen verzamelmarkt die zich alleen tot Nederland beperkt. "

Ook Scheper kent vergelijkbare verhalen. "Er is een handelaar uit Singapore die een hele wand heeft beplakt met guldenbiljetten in topstaat. Zo zijn er nog talloze voorbeelden. Oud geld is een beleggingsobject."