De Taliban-regering in Afghanistan werkt aan een plan om de export te stimuleren om zo de economie van het land te redden. Dat heeft de onderminister van Buitenlandse Zaken van de Taliban, Sher Mohammad Abbas Stanekzai, gezegd tijdens een bijeenkomst in Kaboel.

In Afghanistan dreigt een grote hongersnood, nu de buitenlandse hulp aan het land is gestopt vanwege de machtsovername van het radicaalislamitische regime. Volgens Stanekzai kan internationale humanitaire hulp alleen de economische problemen van Afghanistan niet oplossen en ook niet voorkomen dat het land dieper in armoede afglijdt.

"De enige manier om economische zelfvoorziening te bereiken, is door binnenlandse producten te stimuleren en ze naar het buitenland te exporteren", aldus Stanekzai. Zijn opmerkingen markeren een verschuiving in het land, waar buitenlandse hulp meer dan 40 procent van de economie uitmaakt.

De poging van de Taliban om zelfvoorzienend te worden, komt er ook omdat Afghanistan geen toegang meer heeft tot zijn buitenlandse reserves van ongeveer 9 miljard dollar (7,9 miljard euro). De Verenigde Staten hebben deze reserves namelijk bevroren na de machtsovername door de Taliban in augustus.

In 2020 importeerde Afghanistan de meeste van zijn essentiële goederen, met een waarde van ongeveer 9 miljard dollar. De export bedroeg slechts zo'n 800 miljoen dollar en bestond uit landbouwproducten zoals pijnboompitten en gedroogde vruchten, voornamelijk naar China, Pakistan en Iran. Naar Nederland werden in de afgelopen jaren vrijwel geen Afghaanse goederen vervoerd.

VS wil Afghanen rechtstreeks hulp aanbieden

Stanekzai gaf de VS opnieuw de schuld van de chaos in het land en riep de Amerikanen op de buitenlandse fondsen vrij te geven. In het kader van een nieuwe maatregel om de Taliban te omzeilen, zijn de VS van plan om rechtstreeks hulp te verlenen aan het Afghaanse volk.

Sinds de machtsovername hebben de Taliban veel beperkingen opgelegd aan vrouwen en meisjes, ondanks eerdere beloftes dat het regime minder streng zou zijn dan tijdens de eerste regeerperiode tussen 1996 en 2001.

Volgens Nazar Mohammad Urfan, een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, wil het regime volgend jaar een einde maken aan de onderwijsbeperkingen voor tienermeisjes. De Taliban hopen daarmee weer meer buitenlandse hulp te kunnen krijgen.