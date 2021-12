Een aantal zorgbedrijven fraudeerde met de zorgbonus, blijkt maandag uit onderzoek van RTL Nieuws. Ze sjoemelden met personeelslijsten en hadden soms opvallend veel familieleden in dienst. Daarnaast zijn er tientallen vermoedens van fraude.

Het kabinet besloot vorig jaar het zorgpersoneel dat bij de uitbraak van de coronacrisis in de vuurlinie lag een bonus van 1.000 euro netto te geven. Veel bedrijven vonden dat hun medewerkers aanspraak maakten op deze zorgbonus en er kwamen dan ook veel aanvragen binnen. De kosten van de maatregel vielen daardoor 800 miljoen euro hoger uit dan verwacht.

Uit het onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat dit geld niet altijd op de juiste plek is terechtgekomen. Zo zijn er volgens organisatie voor criminaliteitsbestrijding RIEC Oost-Nederland aanvragen ingediend voor werknemers die niet bestonden.

Daarnaast zag de organisatie dat sommige bestuurders zelf zorgbonussen hadden opgestreken en dat bepaalde bedrijven nog helemaal geen zorg hadden verleend, maar al wel een bonus hadden aangevraagd. Ook kregen sommige zorgverleners er in coronatijd ineens veel personeel bij, waarbij het opvallend vaak om familieleden ging.

Daarnaast zijn er nog tientallen andere bedrijven waarover twijfels bestaan. Dan gaat het om zorginstellingen waar het aantal personeelsleden voor wie de zorgbonus is aangevraagd groter was dan het aantal dat ze in 2020 hebben gemeld bij het ministerie van Volksgezondheid.

Zo had een bedrijf uit Hengelo volgens de eigen verantwoording vorig jaar vijf personen in dienst, maar vroeg de onderneming voor elf werknemers een zorgbonus aan. Daarnaast ontving een instelling in Den Haag 21.450 euro aan bonussen, maar had die volgens eigen gegevens slechts twee personeelsleden in dienst.

Deskundigen sluiten niet uit dat de werkelijke fraude veel groter is dan uit het onderzoek blijkt. Dit komt doordat slechts van een deel van de bedrijven voldoende informatie kon worden achterhaald.