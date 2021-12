Een aandeelhouder van vaccinproducent Moderna wil dat de farmaceut meer informatie geeft over de prijsstelling van zijn coronavaccin. Dat schrijft The Financial Times zondag op basis van een document dat door Moderna is verstuurd naar de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

De aandeelhouder, de Britse vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM), wil weten waarom de prijzen van vaccins van Moderna relatief hoog zijn, terwijl het bedrijf voor de ontwikkeling en productie van het vaccin veel overheidsgeld heeft ontvangen.

Ook wil LGIM weten waarom Moderna de techniek achter de mRNA-vaccins niet openstelt voor armere landen. Volgens de aandeelhouder is het niet uit te leggen dat Moderna veel financiële steun kreeg, maar vervolgens 88 procent van de vaccins die het produceerde, verkocht aan ontwikkelde landen.

Bovendien zou door schaarste de prijs van een vaccin van Moderna in sommige armere landen boven die in ontwikkelde landen liggen.

De risico's die Moderna normaal zou hebben gelopen bij het ontwikkelen van een vaccin zijn door de financiële steun die het bedrijf heeft gekregen veelal weggenomen, stelt de groep. LGIM wil daarom dat Moderna op de jaarvergadering van het bedrijf in 2022 informatie geeft over de prijsstelling die de het bedrijf hanteert.

Vaccins goed voor winst van Moderna

De vaccinproducent vraagt in het document dat is verstuurd naar de beurswaakhond om het verzoek van LGIM af te wijzen. Als reden geeft de farmaceut dat het op 15 februari al van plan is informatie over de prijszetting van het coronavaccin te publiceren.

Door de komst van coronavaccins is de winst van Moderna het afgelopen jaar flink gestegen. Over de eerste negen maanden van 2021 maakte het bedrijf een winst van 7,3 miljard dollar (6,4 miljard euro) op een omzet van 11,2 miljard dollar. In dezelfde periode een jaar eerder, toen het bedrijf nog geen vaccins verkocht, had Moderna een verlies van 474 miljoen dollar op 232 miljoen dollar omzet.