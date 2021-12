De door schulden geplaagde Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande zal in december bijna vier keer meer woningen aan kopers afleveren dan in de drie maanden daarvoor. Dat zei de bestuursvoorzitter van het concern, dat kampt met een schuld van 260 miljard euro. Evergrande zegt er alles aan te doen om obligatiehouders en investeerders terug te betalen.

Het wankele concern, dat deze maand een grote betaling miste, waarschuwde eerder dat het waarschijnlijk niet genoeg geld heeft om alle schulden te kunnen blijven betalen. Het bedrijf praat met zijn buitenlandse schuldeisers om zijn schulden te herstructureren. Maar het bestuur blijft volhouden dat Evergrande in staat is tienduizenden wooneenheden te voltooien en sommige schulden te betalen.

Evergrande zegt deze maand 39.000 woningen te leveren, verdeeld over 115 projecten. Daarbij verzekerde het management dat niemand binnen de organisatie zal verslappen. De vastgoedontwikkelaar heeft altijd volgehouden dat het onvoltooide projecten zou afmaken. Eerder was het bedrijf niet in staat om leveranciers en aannemers te betalen.

De schuldencrisis leidde in september tot aanhoudende protesten van huizenkopers en investeerders bij het hoofdkantoor van de onderneming in Shenzhen. Sindsdien heeft Evergrande geprobeerd bezittingen van de hand te doen en belangen in andere bedrijven af te bouwen. Ook heeft de bestuursvoorzitter zelf een deel van de schulden op zich genomen.

De dreiging van het omvallen van Evergrande zorgde eerder dit jaar nog voor onrust op de financiële markten. Omdat het concern een zeer grote speler is op de Chinese vastgoedmarkt, werd gevreesd dat een bankroet van het bedrijf de hele Chinese economie zou schaden.