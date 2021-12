De Venezolaanse president Nicolás Maduro reist spoedig naar Iran om nieuwe samenwerkingsovereenkomsten af te ronden, zei hij zondag. Iran is de belangrijkste bondgenoot van Venezuela geworden bij het opvoeren van de olieproductie te midden van de Amerikaanse sancties, schrijft Reuters.

Volg het nieuws rond Venezuela Volgen Ontvang een melding bij belangrijke ontwikkelingen

Venezuela en Iran hebben sinds vorig jaar de banden aangehaald. De regering van Maduro ontving belangrijke apparatuur voor de olie-industrie van Iran en verstrekte Iran in ruil daarvoor ruwe olie en andere grondstoffen. Iran is van cruciaal belang geweest voor de stijgende olieproductie van Venezuela in 2021.

Maduro zei dat de Iraanse president Ebrahim Raisi hem heeft uitgenodigd "zodat we elkaar persoonlijk ontmoeten, om gesprekken te voeren en nieuwe overeenkomsten te ondertekenen (...) en samenwerkingsprocessen te versnellen".

De Venezolaanse president deed zijn uitspraken tijdens een Spaanstalig interview met de Arabische nieuwszender Al Mayadeen, dat later werd herhaald op de Venezolaanse staatstelevisie.

In 2022 zal Venezuela ook de mogelijkheden onderzoeken om de samenwerking met Arabische landen te reactiveren, zei Maduro tijdens het interview. Dat wil het Zuid-Amerikaanse land doen omdat "ze van ons houden in de Arabische wereld, ik weet dat Arabische regeringen en volkeren van Venezuela houden".

De sinds 2019 aangescherpte Amerikaanse sancties hebben Venezuela beperkt in het verkopen van ruwe olie en het importeren van brandstof, wat de benzinetekorten in het hele land heeft verergerd.