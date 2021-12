De Japanse regering wil wetgeving invoeren om octrooien voor mogelijke militaire doeleinden geheim te houden. Tokio wil bedrijven en aanvragers vergoeden voor gederfde licentie-inkomsten, schrijft de Japanse krant Nikkei.

Patentaanvragen voor uraniumverrijking en andere technologie voor ontwikkeling van kernwapens, zullen volgens de krant worden beoordeeld op basis van de nieuwe veiligheidswetgeving. Dat geldt ook voor kwantumtechnologie en andere baanbrekende innovaties.

Octrooien in Japan worden normaliter 18 maanden na indiening openbaar gemaakt en zijn dan toegankelijk voor buitenlandse regeringen en bedrijven, maar ook voor terroristen.

Octrooien die bij openbaarmaking een gevaar kunnen vormen voor de nationale veiligheid, mogen in de toekomst niet openbaar worden gemaakt; ook wordt het aanvragers verboden om octrooien in het buitenland aan te vragen.

Een panel van het Japanse ministerie van Defensie, het nationale veiligheidssecretariaat en andere instanties zal patentaanvragen screenen op mogelijk misbruik door buitenlandse actoren.

Naar verwachting zullen jaarlijks tientallen beperkingen op openbaarmaking worden opgelegd. De regering zal ruwweg twintig jaar aan licentie-inkomsten vergoeden, schrijft Nikkei. Licentievergoedingen bedragen gewoonlijk 3-5 procent van de omzet.

Het wetgevingskader wordt in januari bekendgemaakt; de goedkeuring door het kabinet is gepland voor februari. Verwacht wordt dat de maatregelen in het fiscale jaar 2023 in werking zullen treden.