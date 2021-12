In de aanloop naar Kerst is vaker gepind dan een jaar eerder. Volgens Betaalvereniging Nederland was het aantal pintransacties in de laatste vier dagen voor Kerst 10 procent groter dan in dezelfde periode vorig jaar. Mensen kochten vooral meer eten, drinken en andere genotmiddelen.

De situatie was wat betreft coronamaatregelen vergelijkbaar met die van eind 2020, toen er ook een lockdown van kracht was.

Het aantal pintransacties was in de voorbije dagen ook 10 procent groter dan tijdens een gemiddelde week in november, toen er geen sprake was van een lockdown. De omzet die met de pinbetalingen was gemoeid, steeg met 30 procent, meldt de vereniging op basis van metingen van transactieverwerker Worldline.

De laatste dag voor Kerst ging het om 17,1 miljoen pinbetalingen, goed voor een totaalbedrag van 504 miljoen euro. Dat komt neer op een stijging van 15 procent in vergelijking met een jaar eerder. Rond het middaguur werden 690 pinbetalingen per seconde gemeten. In de laatste volledige week voor Kerst ging het om dik 99 miljoen betalingen via pinautomaten, goed voor een omzet van bijna 2,7 miljard euro.

In vergelijking met de laatste Kerst voor de crisis was het aantal pinbetalingen 5 procent kleiner en werd er een kwart minder uitgegeven. Sinds 2019 is het aantal contante betalingen met bijna een derde gedaald. Via iDEAL werd daarentegen vaker afgerekend. Het aantal betalingen steeg met 55 procent en de omzet was op sommige dagen 80 procent hoger dan gebruikelijk.

Het aantal iDEAL-betalingen in de week voor Kerst kwam uit op 28,7 miljoen, goed voor 2,7 miljard euro aan omzet. In een gebruikelijke week zonder lockdown gaat het bij ruim de helft van de iDEAL-betalingen om een mobiel betaalverzoek, zoals een Tikkie, en de betaling van bijvoorbeeld rekeningen en verkeersboetes.