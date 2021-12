De Duitse wapenexport heeft in het afgelopen jaar een recordniveau bereikt. De regering van bondskanselier Angela Merkel heeft in haar laatste negen dagen nog voor 5 miljard euro aan wapenexporten goedgekeurd. Daarmee kwam het totaal op ruim 9 miljard euro, zo blijkt uit antwoorden van het ministerie van Economische Zaken op vragen van de linkse oppositie in het parlement.

De grootste koper van Duits wapentuig was Egypte. Het land koopt onder meer drie marinefregatten van fabrikant ThyssenKrupp Marine Systems en een luchtverdedigingssysteem van Diehl Defence. Een andere deal die in de laatste dagen van de vertrekkende regering werd goedgekeurd, was de levering van een onderzeeër aan Singapore.

Bondsdaglid Sevim Dagdelen van Die Linke vindt dat de sociaaldemocratische SPD van bondskanselier Olaf Scholz, die ook in de vorige regering zat, inconsequent is wat betreft wapenleveringen aan "autoritaire regimes". Egypte is onder meer betrokken bij de oorlog in Jemen.

De onlangs als bondskanselier aangetreden Scholz was onder Merkel vicekanselier en minister van Financiën.