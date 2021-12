De gasstroom via de pijpleiding Yamal-Europe van Rusland naar Duitsland gaat voor de vijfde opeenvolgende dag in tegengestelde richting, blijkt zaterdag uit gegevens van de Duitse netwerkbeheerder Gascade. Hierdoor stroomt gas van Duitsland via Polen in de richtig van Rusland.

De Europese gasprijs bereikte mede door de omgekeerde gasstroom via Yamal-Europe-pijpleiding eerde deze week een recordniveau.

Volgens de Russische autoriteiten is gewijzigde gasstroom geen politieke zet, al valt het samen met de oplopende spanningen tussen Moskou en het Westen over de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne.

Daarnaast is Rusland boos op Polen. Dat land zou Moskou onvoldoende betrekken het beheer van het Poolse deel van de pijpleiding.

Het Russische Gazprom, dat het monopolie op de Russische gasexport heeft, hield vorige week vol dat het gebrek aan gas via de Yamal-Europe samenhangt met het vullen en onder druk zetten van buis twee van de Nord Stream 2-pijpleiding.

Bovendien is het in Rusland erg koud voor de tijd van het jaar, waardoor er op de binnenlandse markt meer vraag is naar gas.