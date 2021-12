Ziekenhuizen en zorgvakbonden hebben ook na de zevende onderhandelingsronde op vrijdag geen akkoord bereikt over een nieuwe cao voor ruim 200.000 mensen.

"Het overleg is geklapt", aldus een woordvoerder van vakbond FNV. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) beaamt dit.

"We waren elkaar heel dicht genaderd en vinden het enorm jammer dat het niet gelukt is", aldus de zegspersoon van de NVZ. "We zijn buitengewoon teleurgesteld", zegt ook Elise Merlijn, die namens FNV Zorg & Welzijn onderhandelt.

De huidige cao is op 1 juli verlopen. De FNV waarschuwde eerder al dat de sector steeds verder dreigt leeg te lopen tijdens de coronacrisis, doordat medewerkers het voor gezien houden. "De 200.000 hardwerkende ziekenhuismedewerkers worden afgescheept met een loonsverhoging van 1,75 procent met een bodem van 70 euro en eenmalig 250 euro in anderhalf jaar tijd. Dat ligt ver onder de geschatte inflatiecorrectie van 3,8 procent in 2022", aldus de bond op Kerstavond.

De FNV zal zich gaan beraden op vervolgstappen, zo laat de organisatie weten. Ze spreekt van een "zure Kerst" voor de werknemers in kwestie.