De Turkse munteenheid lira heeft zich deze week flink hersteld na een ingreep van president Recep Tayyip Erdogan. De valuta was vrijdag zo'n 31 procent meer waard ten opzichte van de dollar vergeleken met de beginstand van deze week. Daarmee is het de beste week ooit voor de Turkse lira.

Ontvang een melding bij het laatste nieuws over Turkije Volgen Turkije

De Turkse lira daalt al maanden ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro. Reden daarvoor is het onorthodoxe monetaire beleid van Erdogan. De president gelooft heilig dat een hoge rente tot hoge prijzen leidt, iets wat zo'n beetje in elk economieboek wordt tegengesproken. Erdogans lagerentebeleid heeft tot een verzwakking van de lira geleid, met als gevolg dat de inflatie flink is gestegen: in november kwam de Turkse inflatie uit op 21 procent.

Maandag daalde de munteenheid naar een nieuw dieptepunt: een Turk had zo'n 18,4 lira nodig om een dollar te kopen, terwijl een dollar in september nog ruim 8 lira kostte.

Na dat nieuwe dieptepunt presenteerde Erdogan een pakket maatregelen om de vrije val van de lira te breken. Zo maakte hij bekend dat het ministerie van Financiën spaartegoeden gaat compenseren voor eventuele waardedalingen. Die maatregel moest voorkomen dat Turken hun spaarcenten massaal in dollars omzetten en daarmee de koers van de lira alleen maar verder laten dalen.

En met effect: dinsdag werd de hoogste dagkoerswinst behaald voor de lira met een plus van ongeveer 25 procent ten opzichte van de dollar. Over de hele week werd het een plus van rond de 31 procent. Hoewel die waardestijging ten opzichte van de dollar fors is, staat de lira nog altijd ruim 30 procent lager dan in september.