De Europese gasprijs is vrijdag gedaald tot ongeveer 100 euro per megawattuur, een daling van ruim 40 procent ten opzichte van het begin van deze week. Die daling volgde op het bericht dat er mogelijk meer schepen met Amerikaans vloeibaar aardgas (lng) op weg zijn naar Europa.

Uit scheepvaartgegevens van persbureau Bloomberg blijkt namelijk dat vijftien gastankers onderweg zijn van de Verenigde Staten naar havens in West-Europa. Woensdag waren dat er nog tien. Ook zijn er nog eens elf schepen met Amerikaanse lng onderweg, maar is de bestemming van deze vaartuigen onduidelijk. De schepen lijken echter wel richting Europa te varen.

De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt, die bepalend is voor de Europese gasprijzen, zakte vrijdag dus flink. Ook op donderdag is de prijs al flink gedaald. Dinsdag piekte de gasprijs nog op bijna 188 euro. Dat kwam doordat de toelevering vanuit de Yamal-pijpleiding was gestopt. Deze voor Europa belangrijke gasleiding loopt van Rusland via Oekraïne naar Duitsland.

Volgens kenners is de handel op de termijnmarkt voor gas in de periode rond de feestdagen doorgaans wat beperkter en dat kan tot prijsschommelingen leiden. Daardoor is nog niet duidelijk wat de recente daling precies betekent.

De gasprijs in Europa is dit jaar erg gestegen. Dit komt doordat de vraag naar gas is gegroeid nadat de economieën na de corona-uitbraak weer op gang waren gekomen. Ook is er gedoe met Rusland, de belangrijkste gasleverancier van Europa. Dat land wordt ervan beschuldigd gasleveringen aan Europa te belemmeren, wat ook weer prijsstijgingen tot gevolg heeft.

Consumenten hebben ook last van de hogere gasprijs. Tot nu toe zijn zes Nederlandse energieleveranciers omgevallen door de hoge prijzen.