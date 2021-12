Voor het tweede jaar op rij bestellen veel Nederlanders maaltijden en dinerboxen om tijdens de kerstdagen thuis te kunnen dineren. Bij verschillende aanbieders is het al niet meer mogelijk om eten te bestellen voor Kerst, blijkt uit een rondgang langs verschillende bedrijven.

Mathijs Heijting, topman van het platform Thuisuiteten.nl, spreekt van extreme drukte. Hij werkt samen met tientallen toprestaurants. Het is niet meer mogelijk om bestellingen voor de Kerst te plaatsen.

"Voor de restaurants is het alle zeilen bijzetten, maar voor ons ook", aldus Heijting. Volgens de directeur moet dag en nacht worden doorgewerkt om alle gekoelde bestellingen te kunnen verwerken en die bij de mensen thuis te bezorgen.

Jan Bartelsman, topman van Cooklikeachef.nl meldt eveneens dat het uitstekend loopt met de bestellingen. Die website biedt gerechten van sterrenrestaurants De Librije, Parkheuvel, De Kromme Watergang en Aan de Poel aan. Ook Cooklikeachef is tijdens Kerst volledig uitverkocht.

Bestellingen wegen niet op tegen gemiste omzet

Tapasketen La Cubanita, die actief is door heel het land, is eveneens druk met bezorging en afhaal voor de kerstdagen. "Iedereen is druk bezig. Net als vorig jaar gaat het weer hard met de maaltijdboxen. Het is daarom alle handjes aan dek, want we zijn hier niet op ingericht en extra personeel is niet te vinden. Dus iedereen wordt nu ingezet", zegt een woordvoerder van La Cubanita.

Hotel- en restaurantketen Van der Valk, die via meerdere vestigingen door het hele land bezorg- en afhaalmaaltijden aanbiedt, laat weten dat er wisselend succes wordt behaald met die verkopen. Een woordvoerder van Van der Valk zegt dat de verkoop van maaltijden aan huis lang niet opweegt tegen de sluiting van de restaurants van het bedrijf, die normaal goed bezocht worden tijdens de kerstdagen.

Mensen bestellen luxer met Kerst

Just Eat Takeaway zegt dat het voor Thuisbezorgd.nl vooral op Tweede Kerstdag druk is, "omdat mensen dan vaak al twee dagen uitgebreid in de keuken hebben gestaan en bovendien graag op de bank een kerstfilm kijken en dus kiezen voor het gemak van bestellen".

De maaltijdbezorger ziet dat er over het algemeen luxere maaltijden worden besteld voor de Kerst. "Mensen kiezen dan net even een voorgerecht of dessert erbij." Om de drukte aan te kunnen, zet het bedrijf extra personeel in. Dit zijn niet alleen bezorgers, maar ook op de klantenservice en voor de IT zijn extra mensen actief, laat een woordvoerder weten.