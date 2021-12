De Nederlandse economie is in het derde kwartaal nog wat harder gegroeid dan eerder becijferd. Statistiekbureau CBS ging aanvankelijk uit van een groei van 1,9 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor, maar stelde die vrijdag bij naar 2,1 procent. Ook werd bekend dat bedrijven in die periode meer winst hebben gemaakt.

Dat de economie harder is gegroeid dan gedacht, komt doordat het CBS nieuwe cijfers van onder meer de horeca, handel en bouw heeft ontvangen. Daaruit blijkt dat Nederlanders meer uitgaven dan eerder becijferd. En dat geldt ook voor de overheid.

Sowieso waren de uitgaven van consumenten een pijler onder de economische groei van afgelopen kwartaal. Dit kwam onder meer doordat mensen hun geld tijdens vakanties meer lieten rollen dan in het kwartaal ervoor, toen nog gedeeltelijk sprake was van een lockdown.

Ook met bedrijven ging het tussen begin juli en eind september relatief goed. Hun gezamenlijke winst kwam volgens het CBS uit op 79,2 miljard euro. Dat was 10,9 miljard meer dan een jaar eerder, ondanks dat ze minder coronasteun ontvingen, zoals loonsteun of tegemoetkoming in de vaste lasten.