De hypotheekschuld in Nederland was in het derde kwartaal van dit jaar 10,9 miljard euro hoger dan in de drie maanden ervoor. Het is de sterkste stijging sinds het derde kwartaal van 2007. In totaal staat er nu 775,6 miljard euro aan hypotheken open, becijferde statistiekbureau CBS.

Volgens het statistiekbureau stegen de inkomens van huishoudens eveneens. Het zogeheten reëel beschikbaar inkomen van huishoudens lag in het derde kwartaal van dit jaar 2,9 procent hoger dan een jaar eerder.

De toename is vooral te danken aan hogere lonen. Maar het CBS kijkt ook naar wat je voor je geld kunt kopen. Daarom worden de inkomsten gecorrigeerd voor prijsstijgingen.

De totale beloning van werknemers groeide met 4,8 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het aantal banen was 3 procent hoger en het aantal gewerkte uren groeide met 4,3 procent.

Verder ziet het CBS een stijging van het totaal aan ontvangen uitkeringen. Dat kwam vooral doordat meer mensen recht kregen op een AOW-uitkering. Huishoudens betaalden verder 3,7 procent meer belastingen en sociale premies.