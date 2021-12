Het is tijdelijk niet mogelijk om via internet een energiecontract voor gas en elektra af te sluiten bij energieleverancier Greenchoice. Door de plotse stijgingen van gas- en elektriciteitsprijzen is het risicovol om te veel nieuwe klanten aan te nemen, zegt een woordvoerder van het bedrijf. Klanten kunnen zich nog wel telefonisch aanmelden.

Wettelijk is een klantenstop door energieleveranciers verboden. De maatregel die klantenaanmeldingen moet afremmen, werd begin deze week door de leverancier genomen.

Onlangs bereikte de prijs voor gas een nieuwe recordhoogte en ook elektriciteit stijgt hard mee. Plotse stijgingen brengen volgens Greenchoice moeilijkheden met zich mee bij het aannemen van nieuwe klanten. Voor ieder nieuw contract moet het bedrijf gas en elektriciteit inkopen.

Normaal gesproken zijn de prijzen daarvoor redelijk voorspelbaar, maar door de grote schommelingen is die voorspelling voor nieuwe klanten een stuk lastiger te maken.

Volgens een woordvoerder hoeven bestaande klanten van de energieleverancier niet te vrezen voor problemen bij het bedrijf. "Laten we vooropstellen dat we een financieel gezond bedrijf zijn. Maar dat moet ook zo blijven, dat is nu het punt."