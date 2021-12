Energieleverancier Naked Energy heeft een faillissement aangevraagd vanwege de hoge gasprijzen. Dat maakte toezichthouder ACM donderdag bekend. Het bedrijf is een kleine leverancier met slechts 2.600 klanten. Het is al de zevende energieleverancier in korte tijd die omvalt.

Het bestuur van Naked Energy had bij ACM aangegeven niet langer in staat te zijn om energie te kunnen leveren aan zijn klanten. De leverancier kwam in de financiële problemen omdat het de inkoop van energie liet doen door Energie I&V. Dat bedrijf viel begin december om, samen met moederbedrijf Anode Energie.

De klanten van Naked Energy kunnen gewoon gas en stroom blijven gebruiken. In de tussentijd gaat het bestuur van het bijna failliete bedrijf op zoek naar een andere leverancier. De klanten zijn verplicht om naar deze nieuwe leverancier over te stappen. Pas dertig dagen na de overstap mogen ze zelf een andere leverancier kiezen, als ze dat willen.

Bij de nieuwe leverancier gaan de klanten mogelijk meer betalen dan ze nu bij Naked Energy doen. Het is nog maar de vraag of klanten die geld tegoed hebben van de leverancier dat ook terugkrijgen.

Het is al het zevende energiebedrijf in korte tijd dat omvalt. Eerder gingen al onder meer FENOR, SEPA Green Energy, Welkom Energie en Anode Energie kopje-onder. In de meeste gevallen waren de sterk gestegen gasprijzen de boosdoener. Alleen bij Allure Energie zorgde onderling geschil tussen aandeelhouders voor het einde van het bedrijf.