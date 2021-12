Frankrijk begint meteen na de jaarwisseling een juridische procedure over het visconflict met het Verenigd Koninkrijk, heeft de verantwoordelijke minister Clement Beaune donderdag gezegd. Volgens Beaune is er op 4 januari eerst nog een bijeenkomst met EU-vertegenwoordigers en gaat de Franse regering meteen daarna naar de rechter.

De Brexit heeft een conflict tussen beide landen over vergunningen voor vissen in de Noordzee veroorzaakt. Die moeten helemaal worden herzien nu het VK geen lid meer is van de Europese Unie. Frankrijk beschuldigt de Britten ervan dat ze Franse vissers achterstellen bij het verstrekken van vergunningen.

De Britten zeiden eerder dat ze alle Europese vissers die voor de Brexit al in de Britse wateren visten een vergunning hebben verleend. Frankrijk zegt nu op 93 procent van het beoogde aantal te zitten.

Het conflict escaleerde een aantal weken geleden toen Frankrijk een Britse trawler in beslag nam, omdat die niet de juiste vergunning zou hebben. Daarna waren er blokkadeacties in havens en dreigde de Franse regering met juridische stappen. Die zet Parijs nu dus door.