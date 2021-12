Door de lockdown kun je voor het tweede jaar op rij niet naar de Nederlandse woonboulevards tijdens Kerst. Daardoor lopen winkels omzet mis, maar het is vooral een traditioneel familie-uitje dat in het water valt, vertellen Swiss Sense, IKEA en Woonmall Alexandrium tegen NU.nl.

"Traditioneel is de periode rondom en tijdens de feestdagen een van de drukste van het jaar. Dat we nu in die periode dicht zijn, heeft grote invloed op onze omzet. Zo is Tweede Kerstdag vergelijkbaar met een drukke zaterdag", vertelt een woordvoerder van beddenverkoper Swiss Sense, die 47 winkels in Nederland heeft.

Ook bij IKEA betekent het missen van een drukke dag dat er veel geld wordt misgelopen. "Hoeveel dat precies is, is lastig te zeggen", zegt een woordvoerder desgevraagd. "Tweede Kerstdag was bij ons vóór de coronacrisis altijd zo'n 20 procent drukker dan een normale zondag, dus het was echt een goede dag. Veel mensen kwamen echter ook om te kijken, zonder veel te kopen."

In Woonmall Alexandrium, een grote overdekte woonboulevard in Rotterdam, is het uitblijven van de kerstdrukte een grote domper. "Tweede Kerstdag is een dag waarop veel mensen ons bezoeken en normaal gesproken werden er veel speciale dingen georganiseerd. Het was ook een dag waarop klanten veel kochten. Dat lopen we nu voor de tweede keer mis", licht een woordvoerder toe.

Mensen gaan voor sfeer naar woonboulevard

Waar winkels vooral balen van misgelopen omzet, missen de klanten vooral het uitje. "Mensen kwamen naar IKEA voor de sfeer, de gezelligheid en om te eten in het restaurant. Het was een dag waarop ze eropuit gingen en naar onze winkels kwamen. Dat kan nu niet en dat is erg jammer", meldt de zegsvrouw van het bedrijf.

Dat is bij Woonmall Alexandrium niet anders. "De livemuziek en de sfeer die er de voorgaande jaren waren tijdens Kerst zijn er nu niet." Dit jaar zullen de deuren dicht zijn, en de lichten uit. "Dat is heel jammer. We hopen dan ook echt dat we volgend jaar weer mensen kunnen ontvangen tijdens de feestdagen."

Waarom het vóór corona juist de woonboulevard was waar veel mensen naartoe gingen? "Het heeft denk ik te maken met gezelligheid. En het is lekker warm binnen", besluit de woordvoerder van IKEA. "Dat vinden mensen fijn als het vies weer is."