De Amerikaanse chipmaker Intel heeft donderdag een excuusbrief voor zijn Chinese klanten en partners gepubliceerd. Intel verontschuldigt zich daarin voor een eerdere verklaring waarin het bedrijf zich tegen dwangarbeid door Oeigoeren in de Chinese regio Xinjiang keerde.

Intel drukte leveranciers in de eerdere verklaring op het hart geen producten te verhandelen die tot stand zijn gekomen met dwangarbeid in Xinjiang. In die regio zitten volgens de VN meer dan een miljoen mensen - vooral Oeigoeren - vast in strafkampen.

De Oeigoerse kwestie ligt uiterst gevoelig in China en de verklaring van Intel leidde dan ook tot veel protest en publicitaire ophef. In Chinese staatsmedia werd opgeroepen tot een boycot van het Amerikaanse bedrijf.

Intel schrijft nu op de sociale media WeChat en Weibo dat het bedrijf geen anti-Chinees statement heeft willen maken, maar "slechts heeft willen voldoen aan de wetten in de Verenigde Staten". Het bedrijf biedt zijn excuses aan voor "de problemen die zijn veroorzaakt" voor zijn "gerespecteerde klanten en partners en in China".

Intel is niet de eerste multinational die in de problemen komt door de Oeigoerse kwestie. IKEA uitte in het afgelopen voorjaar zorgen over de mensenrechten in Xinjiang en werd prompt geconfronteerd met een daling van de kwartaalomzet van ruim 20 procent.