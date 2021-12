Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geeft Suriname 688 miljoen dollar (607 miljoen euro) om de economie weer gezond te maken. Het bestuur van het fonds gaf donderdag toestemming voor de financiële steun.

Over de steun werd eind april al een principeakkoord bereikt, maar het wachten was op het groene licht van het IMF-bestuur. Suriname zal per direct ongeveer 50 miljoen euro overgemaakt krijgen. De rest van het bedrag zal later in verschillende fasen beschikbaar komen.

Het geld is bestemd voor het zogenoemde Surinaamse Herstelplan. Belangrijke onderdelen daaruit zijn de verlaging van de overheidsschuld en meer geld voor het ondersteunen van kwetsbare groepen.

Suriname krijgt voor de uitvoering van het plan hulp van partners van het IMF, zoals de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Wereldbank. Zij zullen ook helpen bij het opstellen van een plan voor de terugbetaling van de schulden die Suriname heeft.