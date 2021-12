Nederlanders gaven online in het derde kwartaal 6,9 miljard euro uit. Dat is 21 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt woensdag uit cijfers van webwinkelvereniging Thuiswinkel.org. Vooral aan vakanties en evenementen werd meer uitgegeven. Webwinkels uit China zagen juist veel Nederlandse klanten wegblijven.

De vereniging komt elk kwartaal met cijfers over online aankopen in Nederland. Daaruit blijkt dat e-commerce al geruime tijd in de lift zit. Vooral sinds het begin van de coronapandemie in het voorjaar van 2020 kopen consumenten steeds vaker iets online.

Zo ook in het derde kwartaal van dit jaar. Tussen begin juli en eind september werden 85,5 miljoen aankopen gedaan. Dat is 12 procent meer dan een jaar eerder. Nederlanders kochten vooral meer pakketreizen, vliegtickets en toegangskaarten voor evenementen. Ook aan eten en drinken en aan klus- en tuinartikelen werd meer uitgegeven.

Webwinkelen in China was juist minder populair. Dit komt doordat de btw-regels voor producten uit China op 1 juli zijn veranderd. Tot die datum moest je voor online aankopen van buiten de EU alleen btw betalen als het aankoopbedrag boven de 22 euro lag. Vanaf juli geldt de btw voor alle artikelen van buiten de EU, ongeacht de prijs.